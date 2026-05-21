Atención: estos son los puntos de bloqueo y las marchas previstas para hoy en La Paz

La Policía Boliviana difundió un reporte actualizado hasta las 06:00 de este 21 de mayo, en el que advierte sobre múltiples movilizaciones, marchas y bloqueos previstos en distintos puntos de las ciudades de La Paz y El Alto.

Foto: Reporte de transitabilidad. Policía Boliviana.

Según el informe, el centro paceño concentrará varias de las principales medidas de presión. Entre ellas se encuentra la movilización de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Colquiri.

La Policía informó que este sector prevé realizar “bloqueos y marchas multisectoriales” en diferentes puntos del centro de la ciudad.

Otra de las movilizaciones anunciadas corresponde a la marcha denominada “Por la vida para salvar Bolivia”, cuyos participantes tienen previsto descender desde la ciudad de El Alto hacia el centro paceño. “Bloqueo, marchas y cercos desde la ciudad de El Alto”, señala el reporte difundido por las autoridades.

Foto: El mes de mayo estuvo marcado por bloqueos y marchas en el departamento de La Paz. APG.

También se anunciaron movilizaciones impulsadas por organizaciones del sector educativo. Entre los convocantes figuran la Confederación Nacional de Maestros Rurales de Bolivia, la Federación Departamental de Maestros de Educación Rural de La Paz y la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana. Estas movilizaciones tendrán como puntos principales el Ministerio de Educación y el centro paceño.

Convocatorias a marchas

Asimismo, el informe alerta sobre medidas de presión protagonizadas por Ponchos Rojos, la Federación Túpac Katari y organizaciones campesinas de las 20 provincias, quienes prevén concentraciones y marchas en sectores como Ballivián, Faro Murillo, Multifuncional y el peaje de la autopista La Paz–El Alto.

En la ciudad de El Alto también está prevista la marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) junto a organizaciones sociales, con concentración en el Multifuncional de la Ceja.

De acuerdo con el mapa de puntos de bloqueo difundido por la Policía, en El Alto existen cortes en sectores como Ballivián, Faro Murillo, la Ceja Multifuncional, el peaje de la autopista y el cruce a Viacha. En la zona Sur de La Paz se reportan bloqueos en la carretera a Palca, la carretera a Río Abajo y Achocalla.

Foto: Reporte de transitabilidad. Policía Boliviana.

El reporte también identifica bloqueos en carreteras estratégicas del departamento. En la vía La Paz–Yungas se registran puntos de conflicto en el municipio de Palos Blancos, la tranca Tajwli y el cruce Sapecho. En la carretera La Paz–Oruro se reportan bloqueos en Sica Sica, Konani, Patacamaya, Achica Arriba y la tranca Senkata.

Carreteras con puntos de bloqueo

Asimismo, la carretera hacia Copacabana presenta cortes en Batallas, Achacachi y Ancoraimes; mientras que en la ruta hacia Desaguadero se identifican bloqueos en Tiahuanaco, Jesús de Machaca y Guaqui. En la carretera a Viacha, las medidas de presión se concentran en el municipio de Viacha, la avenida Ladislao Cabrera y el puente Jacha Tupu.

La Policía advirtió además que Plaza Murillo permanecerá sin acceso y con cierre de vías.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población tomar rutas alternas y prever retrasos durante toda la jornada debido a los cortes de vías y movilizaciones sociales.

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