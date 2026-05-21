Comité Pro Santa Cruz llama a participar de la 'Gran Marcha por la Democracia' este jueves

El Comité Pro Santa Cruz convocó a la población a participar de una marcha en defensa de la democracia prevista para este jueves 21 de mayo por la tarde en la capital cruceña.

La concentración está programada para las 17:00 horas en la Plaza del Estudiante, desde donde los movilizados se dirigirán hasta la Plaza 24 de Septiembre, en el centro de la ciudad.

De acuerdo con los organizadores, la movilización tiene como objetivo expresar respaldo a la democracia y rechazo a los conflictos sociales y bloqueos que se registran en distintas regiones del país.

El vicepresidente del Comité cívico, Agustín Zambrana, sostuvo que la iniciativa busca llamar a la ciudadanía a la defensa del sistema democrático en el actual contexto nacional.

“Es la luz de esperanza que siempre hemos dicho de defender y proteger la democracia. Hoy más que nunca debemos cuidarla y guiarla frente a quienes consideran que la están vulnerando”, afirmó.

Asimismo, Zambrana criticó a sectores movilizados en el país y cuestionó sus acciones, señalando que no respetan los mecanismos institucionales ni el proceso democrático.

“Hay grupos que no creen en la democracia ni en la sucesión constitucional. Lo que buscan es tomar el poder de manera irregular y no respetan el voto ni los procesos electorales”, manifestó.

El líder cívico cuestionó el anuncio de organizaciones movilizadas que advirtieron con nuevas protestas en caso de no ser atendidas sus demandas en el plazo establecido.

“Nos acaban de decir que en 90 días van a comenzar nuevamente a convulsionar el país. Entonces hay dos caminos y ahí el presidente de la nación que la tenga muy clara con su gabinete: o nos aseguran la Constitución, nos aseguran la democracia, nuestro buen vivir, o esto se va a descontrolar”, manifestó.

La convocatoria se da en medio de una serie de protestas y bloqueos registrados principalmente en el departamento de La Paz, que han generado tensiones políticas y sociales a nivel nacional.

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