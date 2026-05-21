Central Obrera Boliviana convoca a una marcha nacional este jueves 21 de mayo

La Central Obrera Boliviana (COB) ha convocado formalmente a una masiva movilización, la convocatoria se da en el contexto de protestas y bloqueos que actualmente paralizan a varios sectores del territorio nacional. Esta medida de presión busca unificar las demandas de diversas organizaciones sociales en un frente común frente a la coyuntura política y económica actual.

Concentración estratégica en El Alto

El punto de encuentro fijado para esta concentración será la emblemática zona de la Ceja de El Alto, específicamente a la altura de la Multinacional sobre la Avenida Naciones Unidas. La dirigencia sindical ha establecido que la concentración iniciará a las 08:00 a.m., proyectando el arranque oficial de la marcha para una hora después.

A través de sus redes sociales, el ente matriz enfatizó que la asistencia a esta jornada de lucha es de carácter obligatorio, puntual e impostergable para todas sus bases.

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