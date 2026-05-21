ALD cruceña apoya el nuevo Consejo Económico propuesto por el presidente Rodrigo Paz

La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz manifestó su respaldo a la creación del Consejo Económico y Social anunciado por el presidente Rodrigo Paz. La presidenta del órgano deliberante, María René Álvarez, se refirió a la iniciativa señalando que "esa es una decisión que es de atribución plena del Presidente hacer toda la reestructuración o lo que vea conveniente en favor del país".

La representación cruceña fue enfática en que cualquier reforma estructural debe alinearse al marco legal y democrático vigente en el territorio. "Lo que nosotros exigimos es que se haga cumplir la Constitución Política del Estado y que finalmente lo que apremie aquí es el respeto a la institucionalidad del Estado de derecho. Respaldamos las decisiones que se tomen en favor de la democracia y la estabilidad en nuestro país", sentenció Álvarez.

El llamado a la viabilidad autonómica

Finalmente, la líder de la ALD aprovechó el escenario para plantear una reforma de fondo que elimine las trabas legales que asfixian la descentralización regional. Al respecto, concluyó indicando que "desde aquí también hemos propuesto la creación de un Consejo Autonómico para que se pueda valorar a nivel nacional la reforma de leyes, que nosotros las hemos denominados de ‘escombros’ para que haya una viabilidad de la Autonomía, esperemos que como parte de la idea, también se tome en cuenta a Santa Cruz”.

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