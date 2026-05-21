Surtidores en Santa Cruz registran largas filas por combustible

La noche de la capital cruceña se ha visto fuertemente alterada en la zona de Polanco, específicamente sobre el tercer anillo y la avenida San Aurelio, debido a masivas filas de motorizados que buscan abastecerse de carburantes. Aunque la estación de servicio del lugar mantiene la venta regular de diésel y gasolina, la afluencia masiva de conductores ha saturado por completo la zona.

La fila abarca desde motocicletas y vehículos particulares hasta camiones de transporte pesado, cuyos choferes se ven obligados a aguardar durante varias horas para llenar sus tanques. Este fenómeno responde directamente al temor ciudadano, según indican, de quedar desabastecidos ante cualquier eventualidad o agravamiento de la situación geopolítica local en los días venideros. Esta crítica situación se registra en un momento especialmente delicado para el país, marcado por movilizaciones sociales que mantienen cerradas las principales carreteras nacionales.

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