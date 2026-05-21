Tensión en Huayllani: Policía busca diálogo en el tercer día de bloqueo al oriente mientras comunarios cercan el puente

La tensión escala en el eje metropolitano. La noche de este miércoles, el conflicto en la carretera que conecta a Cochabamba con el municipio de Sacaba y el oriente del país ingresó a su tercer día consecutivo de bloqueo con un panorama complejo: un avance policial que busca el diálogo y una dirigencia vecinal que radicalizó su postura, cercando por completo el puente de Huayllani.

Avance policial y desvíos vehiculares

Un contingente de efectivos policiales avanzó en las últimas horas desde la zona del peaje hacia el puente de Huayllani. Según reportes preliminares, la intención de las fuerzas del orden es entablar un diálogo con los movilizados para negociar un cuarto intermedio o la liberación de la vía para el tránsito vehicular, aunque las órdenes precisas del operativo aún no han sido detalladas de forma oficial.

Mientras este grupo intenta el acercamiento, otro contingente de la Policía permanece replegado en el peaje de Sacaba. Su labor se concentra en resguardar la infraestructura y ejecutar desvíos de tráfico; los motorizados están siendo redirigidos hacia rutas alternas entre dos y tres kilómetros antes de llegar al punto de conflicto para evitar que queden varados.

Radicalización y agresiones a la prensa

El punto de bloqueo es sostenido por los comunarios de El Morro, quienes en las últimas 24 horas masificaron la medida. A diferencia de la jornada anterior, donde se apostaban a un par de cuadras hacia el oriente, los manifestantes avanzaron hasta tomar y cerrar por completo el puente de Huayllani, impidiendo el paso de cualquier tipo de vehículo.

La situación se tornó altamente hostil durante la cobertura periodística. Los comunarios reaccionaron de forma agresiva ante la presencia de los medios de comunicación que llegaron al lugar para registrar el avance de la Policía.

Prensa bajo amenaza: Grupos de bloqueadores corrieron violentamente hacia los reporteros para obligarlos a abandonar el sector, mientras que a lo lejos otros manifestantes lanzaban amenazas exhibiendo palos.

Ante el riesgo inminente y la falta de garantías de seguridad en ese punto específico del puente, equipos de prensa —entre ellos Red Uno— se vieron obligados a retroceder y abandonar el lugar para resguardar su integridad física.

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