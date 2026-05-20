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Resistencia ciudadana se moviliza en La Paz en rechazo a los bloqueos

Ciudadanos de diferentes departamentos, incluyendo pueblos indígenas, realizaron una marcha en la Plaza del Estudiante para exigir el fin de los bloqueos que afectan alimentos, medicamentos y oxígeno.

Red Uno de Bolivia

20/05/2026 19:38

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Foto: Marcha de plataformas ciudadanas en La Paz
La Paz

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Este miércoles, diversas plataformas ciudadanas y sectores sociales se movilizaron en el centro de La Paz, encabezados por representantes de los pueblos indígenas originarios de 25 naciones, con el objetivo de manifestar su rechazo a los bloqueos que dificultan el abastecimiento de alimentos, oxígeno y medicamentos.

Entrega de carta

Los participantes entregaron una carta al presidente Rodrigo Paz, solicitando la intervención del gobierno y la mediación de la Iglesia Católica para lograr un cuarto intermedio humanitario, que permita restablecer la circulación y garantizar la provisión de insumos esenciales.

Genera desabastecimiento

Los organizadores destacaron que los bloqueos generan escasez de productos básicos, encarecimiento de alimentos y riesgo para pacientes que requieren oxígeno y medicación, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.

La marcha se desarrolló de manera pacífica en la Plaza del Estudiante, y los líderes de la Resistencia Ciudadana anunciaron que posteriormente retornarán a distintas arterias de la ciudad para continuar exigiendo la libre circulación y la atención a necesidades urgentes de la población.

La movilización reflejó el cansancio de la ciudadanía frente a los bloqueos prolongados y la necesidad de soluciones inmediatas que permitan pacificar la ciudad y garantizar derechos esenciales para los paceños y alteños.

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