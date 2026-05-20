“Mis familias no tienen carne ni pollo”: ciudadanos duermen afuera de Viru Viru para enviar alimentos

La desesperación por conseguir alimentos en la ciudad de La Paz aumenta con cada día de bloqueo. En el sector de despachos del Aeropuerto Internacional Aeropuerto Internacional Viru Viru, decenas de personas forman largas filas e incluso pasan la noche a la intemperie para enviar carne, pollo y otros productos de primera necesidad a sus familiares.

Pese a las bajas temperaturas registradas en Santa Cruz, muchas familias permanecen durante horas afuera del área de encomiendas con la esperanza de lograr un cupo para despachar alimentos por vía aérea hacia la Sede de Gobierno.

“Anoche he llegado yo a las 19:30, 20:00, y hasta ahorita sigo aquí”, relató un ciudadano que esperaba enviar productos a sus hermanos en La Paz.

El hombre explicó que son siete familias las que dependen de los envíos debido a la escasez y al elevado precio de los alimentos en la ciudad paceña. “Como no hay carne, estamos mandando”, afirmó.

Entre las encomiendas más enviadas destacan pollo y carne de res. “En este momento mis familias no tienen carne, pollo, porque me dicen que allá hay poquito y bien caro. Por esa razón estoy enviando para su consumo”, expresó otra mujer mientras aguardaba su turno.

La situación también ha generado molestia e impotencia entre quienes hacen fila desde hace varias horas. “Una impotencia, porque no haya solución. El Gobierno no da la cara también”, reclamó una ciudadana.

Otra mujer contó que envía alimentos para su madre, sus hijos y otros familiares. “Estoy enviando pollo para mi mamá, para mis hijos, para mis cuñados”, señaló.

Mientras persisten los bloqueos y las dificultades para el abastecimiento, la terminal aérea de Viru Viru se ha convertido en un punto clave para cientos de familias que buscan garantizar alimentos básicos para sus seres queridos en La Paz.

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