Confirman caso de sarampión en una niña de Santa Cruz: está en cuidados intensivos

Una niña de siete años de edad permanece internada en cuidados intensivos en el Hospital de Niños Dr. Mario Ortíz Suárez, en Santa Cruz, luego de dar positivo a sarampión, informó el Servicio Departamental de Salud (Sedes).

El caso fue confirmado por Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Sedes de la Gobernación cruceña, quien indicó que la menor presentó una severa falla multiorgánica y actualmente se encuentra bajo observación médica.

Según los reportes médicos, la paciente ingresó inicialmente al centro hospitalario con otro diagnóstico; sin embargo, tras la realización de estudios y análisis clínicos, se confirmó que contrajo sarampión.

Desde el Sedes señalaron que la menor permanece en cuidados intensivos y exhortaron a los padres de familia a vacunar a sus hijos para evitar la propagación de la enfermedad.

Las autoridades recordaron que la vacunación contra el sarampión está habilitada en los centros de salud del departamento y está dirigida a niños y adolescentes desde los seis meses hasta los 19 años de edad.

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