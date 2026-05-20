¡Bajó el precio del queso y del maple de huevo! Estos son los nuevos precios en mercados cruceños

La oferta de huevo y queso se incrementó en los mercados cruceños y provocó una reducción en los precios de estos productos básicos, especialmente en el Mercado Antiguo La Ramada, donde comerciantes aseguran que la mercadería no está saliendo con normalidad hacia otros departamentos del país debido a los bloqueos.

Durante un recorrido realizado en este centro de abastecimiento, se evidenció una amplia variedad de tamaños y precios en el maple de huevo, cuyos costos registraron una disminución en los últimos días.

“Bs 24 el maple de huevo de tercera”, indicó una comerciante del mercado. Asimismo, explicó que el maple de segunda se comercializa en Bs 26, mientras que el de primera alcanza los Bs 28.

Para quienes buscan opciones más económicas, también se ofrece el maple de cuarta a Bs 23.

Las vendedoras señalaron que el precio del huevo disminuyó aproximadamente Bs 2 por maple en comparación con semanas anteriores. “Estaba más, estaba 26, 28, 30 bolivianos”, afirmó la comerciante.

Según explicaron, esta rebaja se debe principalmente a la acumulación de producto que no puede ser trasladado hacia ciudades como Cochabamba, Oruro y La Paz, lo que ha generado una mayor oferta en Santa Cruz.

“Hay mucha oferta ahorita, lo que no está saliendo para afuera”, sostuvo la comerciante.

Además, consideran que las bajas temperaturas también contribuyen a mantener estables los precios, debido a que el frío ayuda a conservar mejor los productos.

En cuanto al queso, los precios también registraron una reducción. Actualmente se comercializa entre Bs 42 y Bs 44, dependiendo de la variedad y calidad.

“Bajó, bajó. Estaba Bs 46, Bs 48”, explicó la vendedora, detallando que la reducción alcanza hasta Bs 4 en comparación con días anteriores.

De esta manera, el maple de huevo puede encontrarse desde Bs 23 en el Mercado Antiguo La Ramada, mientras que el queso también refleja una baja que representa un alivio para el bolsillo de las familias cruceñas.

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