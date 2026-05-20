Tercer día de bloqueo en Huayllani afecta a pasajeros y obliga a usar rutas alternas en Cochabamba

La avenida Villazón, principal vía que conecta Cochabamba con Sacaba y el oriente del país, continúa bloqueada este miércoles en el sector de Huayllani, donde se cumple el tercer día consecutivo de movilizaciones instaladas por comunarios y campesinos de la central de El Morro.

El punto de bloqueo permanece en el kilómetro 10, a la altura del puente Huayllani, mientras que los otros dos puntos de protesta que existían en la zona fueron levantados. Sin embargo, el tránsito continúa interrumpido en ambos carriles de la vía.

Durante la mañana, se observó gran cantidad de troncos, ramas y restos de fogatas realizadas con llantas sobre la avenida Villazón, obstáculos colocados por los movilizados para impedir el paso vehicular.

Un contingente policial llegó hasta el retén de Huayllani para despejar parte de los objetos que bloqueaban la carretera y mantener vigilancia en el sector. Pese a ello, la medida de presión continúa activa.

Huayllani sigue bloqueado y obliga a hacer transbordos en Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar - Periodista - Red Uno

Decenas de personas que diariamente se trasladan desde Sacaba hacia la ciudad de Cochabamba se vieron obligadas nuevamente a realizar transbordos o buscar rutas alternas para llegar a sus destinos.

Varios vehículos particulares, minibuses y motocicletas utilizaron vías alternas por el sur y norte de la ciudad para evitar el bloqueo. Entre las rutas más utilizadas se encuentran la avenida Circunvalación y el túnel de El Abra, trayectos que implican mayor tiempo de desplazamiento y congestionamiento vehicular.

Aunque el sector del peaje quedó expedito, el bloqueo en el puente Huayllani continúa afectando la circulación hacia la carretera nueva a Santa Cruz.

Las movilizaciones mantienen preocupación entre transportistas y pasajeros debido a las dificultades para transitar entre Cochabamba, Sacaba y el oriente del país.

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