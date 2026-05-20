La tradicional festividad paceña modificó su calendario oficial en medio de los conflictos, bloqueos y hechos de violencia registrados en la sede de gobierno. La organización aseguró que la medida busca priorizar la seguridad de fraternos, músicos y asistentes.
20/05/2026 6:43
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La Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder informó sobre la reprogramación oficial de las actividades centrales de la festividad del Señor Jesús del Gran Poder debido a la situación de conflictividad social que atraviesa la ciudad de La Paz.
Mediante un comunicado oficial, la organización explicó que la decisión fue asumida “en resguardo de la seguridad, el bienestar y la tranquilidad” de fraternos, músicos, folkloristas, instituciones participantes y de la población en general.
La Asociación señaló que los disturbios y acontecimientos registrados actualmente en la sede de gobierno obligaron a modificar el calendario oficial de la festividad más importante del folklore paceño.
Reprogramación del Gran Poder
En ese marco, se confirmó que la Promesa al Señor Jesús del Gran Poder se realizará el domingo 14 de junio de 2026, mientras que la tradicional Entrada Folklórica en honor al Señor Jesús del Gran Poder fue reprogramada para el sábado 20 de junio de 2026.
La Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder agradeció la comprensión de la población y reafirmó su compromiso de mantener vivas las tradiciones y el folklore boliviano pese al contexto de tensión social que vive actualmente la ciudad de La Paz.
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