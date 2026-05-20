La Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder informó sobre la reprogramación oficial de las actividades centrales de la festividad del Señor Jesús del Gran Poder debido a la situación de conflictividad social que atraviesa la ciudad de La Paz. Mediante un comunicado oficial, la organización explicó que la decisión fue asumida “en resguardo de la seguridad, el bienestar y la tranquilidad” de fraternos, músicos, folkloristas, instituciones participantes y de la población en general. Te puede interesar: ¿Conviene comprar o vender dólares? Revise la nueva cotización de hoy

Foto: Comunicado oficial. Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder

La Asociación señaló que los disturbios y acontecimientos registrados actualmente en la sede de gobierno obligaron a modificar el calendario oficial de la festividad más importante del folklore paceño.

Reprogramación del Gran Poder

En ese marco, se confirmó que la Promesa al Señor Jesús del Gran Poder se realizará el domingo 14 de junio de 2026, mientras que la tradicional Entrada Folklórica en honor al Señor Jesús del Gran Poder fue reprogramada para el sábado 20 de junio de 2026.

La Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder agradeció la comprensión de la población y reafirmó su compromiso de mantener vivas las tradiciones y el folklore boliviano pese al contexto de tensión social que vive actualmente la ciudad de La Paz.

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