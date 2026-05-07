Elección de la Ñusta del Gran Poder reunirá a 76 candidatas en La Paz este sábado

La cuenta regresiva para la festividad del Señor Jesús del Gran Poder ya comenzó y este sábado 9 de mayo se realizará la elección de la Ñusta del Gran Poder 2026, evento que reunirá a representantes de 76 fraternidades folklóricas en la ciudad de La Paz.

La actividad fue presentada por dirigentes de la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder (ACFGP), quienes destacaron el intenso trabajo organizativo desarrollado en las últimas semanas junto a las candidatas y las fraternidades participantes.

“El trabajo que hizo la asociación ha sido intenso, se han realizado talleres, clases y diferentes actividades con las señoritas y las fraternidades. Ha sido una organización compleja, pero muy bonita”, explicó Rodolfo Llanes, secretario de Culturas de la asociación.

Por su parte, el secretario general de la ACFGP, Miguel Copana, confirmó que serán 76 fraternidades las que participarán del certamen, considerado una de las actividades más importantes previas a la entrada folklórica.

“Invitamos a toda la población paceña, boliviana y también extranjera a participar de esta actividad. El ingreso será libre, pero estaremos recolectando víveres y croquetas para ayudar a perritos en situación de calle”, señaló.

El evento se desarrollará en el Teatro al Aire Libre Jaime Laredo desde las 13:00 horas, cuando se abrirán las puertas para el ingreso del público.

Durante la presentación oficial, decenas de candidatas desfilaron representando a fraternidades de morenada, tinku, diablada, saya y otras danzas tradicionales que forman parte de la festividad del Gran Poder.

Entre las participantes estuvieron representantes de fraternidades como Potosí Los Coquetos, Tinku Gina Villa Victoria, Juventud Aranjuez, Fanáticos del Folklore, Reyes Relámpagos Santiago de Oje, Morenada Poderosa Illimani, Diablada Awi, entre otras.

Las candidatas aprovecharon el espacio para invitar a la población a acompañar las actividades culturales y folklóricas rumbo a la festividad del Gran Poder, considerada una de las expresiones culturales más importantes del país y reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

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