Las bajas temperaturas registradas durante los últimos días encendieron la preocupación de padres de familia en el municipio de Sucre, quienes solicitaron a las autoridades educativas analizar la posibilidad de adelantar el horario de invierno para proteger la salud de los estudiantes.

La junta escolar de padres de familia pidió una reunión con la Dirección Departamental de Educación (DDE) para revisar los informes emitidos por el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y el Senamhi sobre el incremento de infecciones respiratorias y el descenso de temperaturas.

El presidente de la Junta Escolar de Padres de Familia de Sucre, Eusebio Cordero, señaló que la solicitud busca prevenir afectaciones en los escolares ante las intensas jornadas de frío.

“Hemos estado pidiendo una reunión a la Dirección Departamental de Educación de Sucre para analizar, en virtud a los informes del Sedes y Senamhi, las IRAS y resfríos. Hemos sugerido y pedido que se pueda adelantar el horario de invierno. Esperamos que nos tomen en cuenta para cuidar la salud de nuestros hijos”, manifestó.

Asimismo, pidió flexibilidad y tolerancia en los horarios escolares durante los días con temperaturas más extremas.

“Por lo menos tolerancia en los días que haya intenso frío, una consideración cuando hay días de frente frío y esperamos que haya consideración de nuestras autoridades”, agregó.

La pasada semana varias regiones del país registraron un marcado descenso de temperaturas debido al ingreso de frentes fríos, situación que incrementó la preocupación por posibles enfermedades respiratorias en niños y adolescentes.

Hasta el momento, las autoridades educativas no emitieron una decisión oficial sobre la modificación del horario escolar, aunque se espera una evaluación conjunta con los informes climatológicos y sanitarios en los próximos días.

Con información de Bolivia Tv.

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