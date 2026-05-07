Buscan a joven presuntamente secuestrado por hombres armados en Entre Ríos

El Ministerio Público y la Policía Boliviana activaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Joed A. J., de 24 años, quien presuntamente fue secuestrado en el municipio de Entre Ríos, en Cochabamba.

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que se abrió una investigación por el delito de secuestro y que se desplegaron acciones inmediatas para localizar a la víctima e identificar a los responsables.

“Se han activado de manera inmediata todos los mecanismos investigativos y, de forma coordinada con la Policía Boliviana, se ha puesto en marcha la búsqueda de la víctima para dar con su paradero y establecer la identidad de los autores de este hecho, que reviste alta gravedad por el uso de violencia y armas de fuego”, señaló la autoridad.

Según el fiscal asignado al caso, Marcelino Salazar, el hecho ocurrió el pasado 5 de mayo, cuando el joven se encontraba desayunando junto a su esposa en su domicilio particular.

De acuerdo con la declaración de la mujer, al lugar llegó una vagoneta tipo Noah sin placas de circulación, de la cual descendieron cuatro hombres encapuchados, vestidos con ropa tipo camuflaje y portando armas de fuego de grueso calibre.

Los sujetos ingresaron violentamente al inmueble y sacaron por la fuerza al joven, para luego subirlo al vehículo y darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras conocerse el caso, efectivos policiales y personal del Ministerio Público iniciaron operativos de búsqueda, toma de declaraciones y otros actos investigativos para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades indicaron que se trabaja en la recolección de elementos que permitan identificar a los autores y determinar el móvil del presunto secuestro.

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