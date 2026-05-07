Las investigaciones por el asesinato del magistrado decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza, continúan avanzando con la toma de declaraciones de al menos cinco personas ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz.

Entre los citados a declarar se encuentra el ayudante del decano acribillado, además de varios testigos considerados clave dentro del proceso investigativo. La fiscal Yolanda Aguilera confirmó a Red Uno que se encuentran preparando la recepción formal de las declaraciones para esclarecer el hecho.

El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, coronel David Gómez, informó la noche del miércoles, durante una entrevista en el programa “Que No Me Pierda” (QNMP), que la principal hipótesis apunta a una resolución de tierras emitida por la autoridad judicial, la cual habría afectado intereses de terceros.

“Se está trabajando de manera incansable para dar con la verdad histórica de los hechos. La hipótesis que se maneja es debido a una resolución de tierras que estaría afectando algunos intereses”, señaló la autoridad policial.

Gómez añadió que, aunque todavía no existen personas aprehendidas, las investigaciones permitieron identificar plenamente a los presuntos implicados, quienes serían tanto de nacionalidad boliviana como extranjera.

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