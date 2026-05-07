Aún no identifican a la mujer que dejó un bebé en un baño de Yapacaní

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní informó que aún no se logró identificar a la madre del bebé hallado en un baño público del municipio, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso.

La asesora legal de la Defensoría, Elizabeth Ojeda, señaló que la institución se apersonó ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para formalizar la denuncia tras conocerse el hecho.

Ojeda explicó que hasta el momento no se conoce la identidad de la mujer involucrada a pesar de tener imágenes de cámaras de seguridad.

“Existen cámaras de vigilancia justamente al ingreso del inodoro, pero no se le puede ver claramente el rostro de la persona, por lo tanto no tenemos hasta el momento identificado a quien haya cometido dicho ilícito”, explicó.

La funcionaria indicó que el caso ya fue remitido al Ministerio Público, instancia que dirigirá la investigación correspondiente.

Desde la Defensoría anunciaron que acompañarán el proceso investigativo para establecer si el hecho fue planificado o si estaría relacionado con una persona en situación de vulnerabilidad.

“Como Defensoría nuestro personal va a coadyuvar con la investigación y se va a ver si el hecho ha sido planificado o es que hay una persona en estado de vulnerabilidad”, afirmó.

Sobre el estado en el que fue encontrado el bebé, Ojeda señaló que no podía confirmar versiones de testigos debido a que no estuvieron presentes al momento del hallazgo. Añadió que se aguardaba la autopsia médico legal.

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