Investigan secuestro de un joven en el Trópico: Sujetos con uniformes militares irrumpieron en su vivienda

La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) desplegó un operativo de investigación tras denunciarse el secuestro de un hombre de 24 años en el municipio de Entre Ríos, ubicado en la región del Trópico de Cochabamba. El hecho causó conmoción debido a que los captores portaban indumentaria de uso militar.

Los hechos: Un ataque en el entorno familiar

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima se encontraba en su domicilio tras haber finalizado su jornada laboral. Mientras compartía un alimento con su esposa y familia, la tranquilidad del hogar fue interrumpida por un grupo armado.

"Cuatro personas irrumpen en el domicilio y secuestran de manera violenta a esta persona, llevándosela con rumbo desconocido", informó Rolando Vera, director de la Felcc.

Claves del caso

La policía boliviana ha destacado varios puntos críticos que forman parte de las primeras pesquisas:

Vestimenta: Los delincuentes utilizaban uniformes similares a los militares, un factor que la autoridad calificó como "de mayor preocupación".

Violencia: El rapto se produjo mediante el uso de la fuerza física y de forma sorpresiva frente a sus seres queridos.

Modus operandi: El ingreso fue directo al inmueble, sin mediar palabra, antes de huir con la víctima.

Hasta el momento, se desconoce el paradero del joven. El coronel Vera enfatizó que las unidades de inteligencia están trabajando para determinar la identidad de los atacantes y si existe algún móvil detrás de este rapto violento.

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