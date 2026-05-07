“No entregaron una de las cajas fuertes”, Oviedo se refiere a la evidencia vinculada al caso Marset

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó la destitución del jefe de Inteligencia tras detectarse que no se reportó evidencia crítica vinculada al narcotraficante Sebastián Marset. La autoridad señaló directamente la gravedad de la omisión al informar que los uniformados “no entregaron una de las cajas fuertes” halladas durante los operativos de captura.

Procesos disciplinarios y penales

La situación del oficial responsable ha sido derivada de inmediato a los tribunales internos de la institución del orden para determinar su futuro profesional.

Al respecto, Oviedo fue tajante al declarar que “eso se pasa por las instancias disciplinarias correspondientes al Comando General de la Policía, para que sea esa instancia la que defina la situación de ese policía”.

En cuanto a otros implicados, indicó que los oficiales Manzaneda y Rodríguez ya enfrentan procesos en la justicia ordinaria tras haber entregado finalmente un inventario del contenido de la evidencia a la Fiscalía. El ministro aclaró que “eso ya está en poder del Ministerio Público”, cerrando así su intervención.

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