Cifabol evalúa lista de precios para normalizar abastecimiento

La Cámara de la Industria Farmacéutica de Bolivia (Cifabol) informó que ya ha recibido y está analizando la nueva lista de precios referenciales para la adquisición de medicamentos. Así lo aseguró Josip Lino, gerente de Cifabol, quien explicó que este documento es clave para intentar normalizar el abastecimiento de medicamentos en el país, el cual se ha visto afectado en las últimas semanas debido a la disparidad de precios y la escasez de productos.

"Justamente ayer salió una nueva lista de precios referenciales para que se puedan adquirir los medicamentos. Nosotros como cámara las estamos analizando para ver si esto podría en alguna medida contribuir a una normalización en el abastecimiento", comentó Lino, destacando que el sector farmacéutico está comprometido en colaborar con el gobierno para resolver estos problemas.

Esperanza en la nueva lista de precios

El sector farmacéutico ha enfatizado la importancia de que el gobierno mantenga racionalidad en los precios para garantizar que la demanda sea atendida adecuadamente. Lino explicó que la industria farmacéutica espera que el nuevo listado de precios permita tener competitividad y que contribuya a la normalización del abastecimiento de medicamentos.

Sin embargo, resaltó que este proceso dependerá de cómo las entidades encargadas empiecen a adquirir los medicamentos según los precios establecidos.

Mesas de diálogo para consensuar costos

Asimismo, Cifabol informó que se mantienen mesas de diálogo con las autoridades y otros sectores del ámbito sanitario para consensuar los costos de los medicamentos y garantizar que estos lleguen a la población de manera accesible. Estas mesas de diálogo buscan establecer un equilibrio entre la calidad, la accesibilidad y la competitividad de los productos farmacéuticos en el mercado boliviano.

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