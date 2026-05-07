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Pasajeros están varados en la Terminal Bimodal de Santa Cruz debido a bloqueos

Algunos viajeros denuncian que llevan más de 24 horas esperando que se habiliten rutas alternas hacia Cochabamba.

Ximena Rodriguez

06/05/2026 21:15

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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La Terminal Bimodal de Santa Cruz enfrenta una jornada con cientos de pasajeros varados, debido a la multiplicación de puntos de bloqueo que han aislado la ciudad de las rutas hacia Cochabamba. La administración ha confirmado que no existen salidas por la carretera nueva ni por la antigua, debido a cercos instalados en puntos estratégicos como Samaipata, Montero, Portachuelo y Yapacaní.

A pesar del aislamiento hacia el norte y los valles, el flujo hacia otros departamentos como Tarija se mantiene habilitado, permitiendo que pasajeros con destino a Yacuiba operen sin mayores inconvenientes. Sin embargo, la tensión persiste en la ruta al este, donde un punto de bloqueo en el Carmen Rivero Tórrez complica el panorama logístico departamental.

El drama personal se refleja en el testimonio de una pasajera que lamentó su situación al explicar que se dirigía a Cochabamba para cuidar a su hermana enferma y ahora se encuentra totalmente perjudicada. Asimismo, otros viajeros con destino a La Paz denunciaron que llevan esperando desde ayer con la esperanza de una apertura de vías, enfatizando la importancia de que quienes realizan los bloqueos reconozcan la magnitud del daño humano causado por estas medidas.

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