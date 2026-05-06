¡Atención, viajeros!: estos son los puntos de bloqueo en las carreteras del país

El mapa de transitabilidad actualizado la mañana de este miércoles 6 de mayo por la Administradora Boliviana de Carreteras muestra un panorama complicado en las carreteras del país, con múltiples puntos de bloqueo que afectan la circulación vehicular.

De acuerdo con el reporte oficial, se registran al menos 21 bloqueos en la Red Vial Fundamental debido a conflictos sociales, aunque otros monitoreos elevan la cifra a 29 puntos de interrupción a nivel nacional.

Santa Cruz: varios tramos afectados

En el departamento de Santa Cruz se identifican al menos cinco puntos de bloqueo:

Tramo Guabirá – Yapacaní – Puente Ichilo: tres bloqueos en la salida a Guabirá, Santa Rosa y Yapacaní.

Tramo Bermejo – Mairana: un bloqueo en el sector El Fuerte, en el municipio de Samaipata.

Tramo Okinawa – Los Troncos: bloqueo en el ingreso a Okinawa.

La Paz: rutas clave interrumpidas

En La Paz, los bloqueos afectan una extensa red de carreteras que conecta varias regiones:

Viacha ITO IV – Carretera La Paz – Oruro – Pan Duro – Senkata – Huayhuasi – Río Seco – Huarina – Caranavi – Palos Blancos – San Pedro – Huayrapata.

Beni: conexiones comprometidas

El departamento del Beni también presenta restricciones en rutas estratégicas:

Tramo Yucumo – Embocada – San Ignacio – Fátima – La Enramada – San Ramón – Río Colorado – Río La Sorpresa.

Las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones, evitar desplazamientos innecesarios y circular con extrema precaución en los puntos afectados.

El escenario se da en el contexto del paro nacional del transporte, que ha generado interrupciones en varias regiones y mantiene en alerta a conductores y viajeros en todo el país.

Puedes conocer el mapa de transitabilidad en tiempo real en el siguiente enlace: https://transitabilidad.abc.gob.bo/

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