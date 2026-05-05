TSJ pide “mano dura” contra malos tratos y corrupción en juzgados

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, denunció que aún existen jueces que se resisten a cambiar prácticas del pasado y continúan aferrados a un sistema que, según afirmó, ha afectado la administración de justicia en el país.

No obstante, la autoridad destacó el desempeño de aquellos operadores judiciales que cumplen su labor de manera adecuada, a quienes instó a fortalecer su trabajo en beneficio de la población.

“Quiero pedirles a todos los que están haciendo las cosas bien que las hagamos mejor. Pongámonos la mano al pecho; confío en que no nos van a dejar solos ni ir en contra de esta cruzada que estamos llevando adelante las autoridades de justicia en Bolivia”, sostuvo.

Saucedo también pidió que el reciente asesinato de un magistrado en Santa Cruz de la Sierra marque un punto de inflexión en la administración judicial y que el caso no quede impune.

“No es posible que por unos cuantos nos metan a todos en la misma bolsa. Es mi atribución como presidente velar por la correcta administración de justicia en todo el país”, agregó.

En esa línea, exhortó a funcionarios y jueces a mejorar la atención a los litigantes y advirtió con sanciones para quienes incurran en malos tratos o actos irregulares.

“La gente acude a nuestros despachos con problemas y no es posible que reciba malos tratos. Es un servicio a la sociedad; debemos corregir estas prácticas. Si se detecta personal que maltrata a la gente o esconde expedientes por dinero, debe ser sancionado”, enfatizó.

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