TSJ anuncia coordinación para agilizar desalojos por avasallamientos

La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz Martínez, en representación del Órgano Judicial, afirmó durante el Encuentro Interinstitucional Contra los Avasallamientos que se asumió el compromiso de coordinar con el Ministerio Público y la Policía Boliviana para dar celeridad a las órdenes de desalojo de propiedades privadas avasalladas.

Ruiz señaló que los avasallamientos no solo afectan a los productores, sino que también comprometen el desarrollo económico del país. En ese marco, anunció la construcción de un plan conjunto de acción, basado en cuatro pilares fundamentales.

Cuatro pilares de acción

El primer pilar contempla la realización de un análisis técnico-jurídico de los predios afectados.

El segundo eje plantea la implementación de mecanismos operativos y legales que garanticen la recuperación efectiva de las tierras.

El tercer pilar está orientado a la celeridad en los desalojos, para lo cual el Órgano Judicial se comprometió a coordinar con el Ministerio Público y la Policía Boliviana a fin de acelerar la ejecución de las órdenes judiciales.

Como cuarto eje, Ruiz mencionó el fortalecimiento institucional, remarcando que la normativa vigente no constituye una sugerencia, sino un mandato de cumplimiento obligatorio. En ese sentido, aseguró que se reforzará la institucionalidad judicial y se garantizará que los jueces actúen con probidad y firmeza frente a quienes vulneren la ley.

Finalmente, la decana indicó que el plan incluye el establecimiento de una hoja de ruta conjunta entre las instituciones y organizaciones involucradas, para que cada actor respete de manera estricta el debido proceso y el Estado de derecho.

“El Estado de derecho no va a retroceder; por el contrario, vamos a garantizar la seguridad jurídica y devolver la certidumbre a los productores”, concluyó.

