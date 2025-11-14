TEMAS DE HOY:
En vivo: sigue la transmisión de la Cumbre Judicial en Sucre

Sigue en directo a través de nuestras redes de Que No Me Pierda y Notivisión, por Facebook y Que No Me Pierda en YouTube el Primer Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial

Miguel Ángel Roca Villamontes

14/11/2025 15:48

Sigue en directo a través de nuestras redes de Que No Me Pierda y Notivisión, por Facebook y Que No Me Pierda en YouTube el Primer Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial que se desarrolla en Sucre

Esta mañana, en una sala plena los magistrados revisaron la agenda, logística, lineamientos técnicos y responsabilidades necesarias que garanticen el éxito de este encuentro que cuenta con la presencia de más de 500 personas.

El Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial reúne en Sucre a autoridades nacionales, instituciones del sistema judicial, expertos y actores sociales con el propósito de consensuar una ruta para encarar la modernización y depuración de la justicia en el país.

Sigue aquí la transmisión:

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

