En vivo: sigue la transmisión de la Cumbre Judicial en Sucre

Esta mañana, en una sala plena los magistrados revisaron la agenda, logística, lineamientos técnicos y responsabilidades necesarias que garanticen el éxito de este encuentro que cuenta con la presencia de más de 500 personas.

El Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial reúne en Sucre a autoridades nacionales, instituciones del sistema judicial, expertos y actores sociales con el propósito de consensuar una ruta para encarar la modernización y depuración de la justicia en el país.

