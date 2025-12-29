Gobierno confirma coordinación binacional en investigación por cargamento de droga detectado en Chile

Un cargamento de más de 700 kilos de cocaína de alta pureza, camuflado en madera, fue detectado recientemente en Chile. Según informó Ernesto Justiniano, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, la droga habría salido de Bolivia el pasado 25 de octubre, y actualmente se realizan investigaciones conjuntas entre ambos países para esclarecer todos los detalles.

“El tema se maneja con absoluta reserva. No se puede suministrar nombres o detalles específicos porque hay personas y vehículos involucrados que aún forman parte de la investigación”, señaló Justiniano. El viceministro destacó que, si bien los allanamientos continúan, se dará a conocer toda la información cuando sea pertinente y no se comprometa la seguridad del Estado.

“Más temprano que tarde se dará toda la información al respecto”, afirmó haciendo hincapié en que el operativo es parte de un trabajo internacional entre la policía chilena y boliviana.

Bolivia, un país productor y de tránsito de droga

La autoridad ofreció cifras preocupantes sobre la producción de cocaína en Bolivia. Según sus datos, el país produce más de 300 toneladas de cocaína al año, y entre 200 y 250 toneladas logran salir del país hacia mercados internacionales. “El efecto en la interdicción está entre un 10 y un 15 por ciento. O sea, si se agarran 10 toneladas, 90 logran pasar”, explicó.

Justiniano detalló que la mayoría de la cocaína proviene del Chapare, donde el cultivo excedentario de hoja de coca ha ido en aumento. “Se estiman actualmente cerca de 40 mil hectáreas cultivadas en el país. Apenas se han erradicado 2.700 hectáreas de las 10 mil planteadas este año”, señaló.

Subrayó que la modernización de los métodos de producción ha incrementado la eficiencia: “Antes se necesitaban 350 kilos de hoja de coca para producir un kilo de cocaína, hoy con nueva tecnología se necesitan alrededor de 138 kilos”.

En cuanto a la erradicación y controles antidrogas, aseguró que se implementarán medidas más estrictas, combinando erradicación forzosa y voluntaria, control policial más riguroso y cooperación internacional. “Próximamente, vamos a contar con agencias de cooperación internacionales que nos van a apoyar con información sobre redes criminales y financiamiento del narcotráfico”, indicó. Además, se planea la aplicación de polígrafo a personal en puestos sensibles para garantizar transparencia y evitar infiltraciones en la lucha antidrogas.

Destacó el trabajo realizado desde su gestión: 90 toneladas de cocaína incautadas, 391 personas aprehendidas, 88 fábricas de droga destruidas, más de 1.154 operativos ejecutados y 84 toneladas de marihuana incautadas hasta diciembre de 2025. “Estamos hablando de un trabajo arduo para controlar un fenómeno que tiene impactos en la seguridad y la economía del país”, puntualizó.

Críticas al vicepresidente Edmand Lara

El viceministro Justiniano cuestionó las declaraciones del vicepresidente Edmand Lara, quien había informado a la ciudadanía sobre un cargamento de drogas con información inexacta. “El contenedor salió de Bolivia en octubre de 2025, durante la gestión del expresidente Luis Arce, no en esta gestión. Informé al vicepresidente hace cinco días sobre este dato, y no corresponde que se difunda información incorrecta que debilite la lucha contra el narcotráfico”, afirmó.

Además, respondió a acusaciones de supuesta protección del narcotráfico: “Lo que tiene que hacer el vicepresidente es denunciar con hechos concretos, no con insultos. Este tipo de declaraciones entorpece nuestro trabajo y pone en riesgo la seguridad del Estado”, subrayó.

