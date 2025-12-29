Maestros urbanos de La Paz instalan piquete de huelga en apoyo a la COB

La Federación de Maestros Urbanos de La Paz radicalizó sus medidas de presión en apoyo a la Central Obrera Boliviana (COB), instalando este lunes un tercer piquete de huelga de hambre en la Casa Social del Maestro. La medida surge tras ocho días de movilizaciones que exigen al Gobierno la abrogación inmediata del Decreto Supremo 5503.

Felipe Loza Quispe, dirigente del Magisterio paceño, explicó que la decisión de iniciar el ayuno voluntario responde a las resoluciones del último ampliado nacional de la COB. Según el representante, el decreto no solo afecta la subvención de hidrocarburos, sino que "contiene disposiciones que perjudican directamente la economía de los trabajadores".

"Si no abroga el decreto supremo 5503 vamos a masificar mucho más las medidas de presión porque... abraza políticas que realmente van en contra de los más humildes del pueblo boliviano", advirtió Loza.

Argumentos del sector

Uno de los puntos de mayor fricción para el magisterio es el artículo 109 de la mencionada norma. Loza denunció que, mientras el costo de vida se ha elevado, el Gobierno planea frenar las mejoras salariales para el sector público.

"Prácticamente en el artículo 109 congelan el incremento salarial en la gestión 2026. Todo ha subido... pero el salario de los maestros, de los médicos, compañeros policías, militares, etcétera, prácticamente estarían congelados", afirmó el dirigente.

Asimismo, criticó los incentivos a la inversión externa contemplados en el decreto, señalando una desigualdad frente a la carga impositiva de los ciudadanos locales: "Invita a empresas extranjeras a explorar nuestros recursos naturales sin pagar ni 10 centavos de impuestos, pero mientras que los pobres tenemos que pagar impuestos".

Escepticismo frente al diálogo

Respecto a las invitaciones al diálogo emitidas por el Ejecutivo, el dirigente se mostró desconfiado, asegurando que estos acercamientos suelen utilizarse como una herramienta para "desmovilizar a los trabajadores". Pese a que la COB ha asistido a los llamados, Loza sostiene que la respuesta gubernamental ha sido cerrada respecto a la inamovilidad del decreto.

Con la instalación de este nuevo piquete, que se suma a los ya existentes en la Federación de Mineros y en la sede de la COB, el magisterio paceño hace un llamado a la unidad: "Ha llegado la hora de unificar la lucha de todos los sectores".

