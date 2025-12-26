Inundaciones dejan más de 50 familias afectadas en Tipuani; piden ayuda urgente

El municipio de Tipuani, al norte de La Paz, enfrenta una Navidad desoladora tras el incremento crítico del caudal de sus ríos, que ha dejado a más de 50 familias en la absoluta precariedad. Esta emergencia climática ha provocado el colapso de decenas de viviendas, obligando a los damnificados a refugiarse en casas de vecinos mientras la zona permanece sin servicio eléctrico.

“Hemos tenido torrenciales lluvias que han afectado a una nueva comunidad que es La Rinconada, dejando a decenas de familias sin una Nochebuena”, lamentó la concejal Natali Herrera del Municipio de Tipuani. La autoridad subrayó que, debido a la magnitud del desastre, el Gobierno municipal carece de la capacidad técnica y financiera para responder de forma autónoma a las víctimas.

La concejal además indica que la falta de coordinación institucional ha ralentizado la llegada de auxilio, pues Defensa Civil y la Gobernación aguardan informes administrativos que el Ejecutivo local no ha agilizado. Herrera denunció que los acuerdos de gestión de riesgos pactados desde enero con instancias nacionales no se han ejecutado, dejando a la población vulnerable ante el avance del agua. En este sentido, también instó a que las empresas mineras, tanto nacionales como extranjeras, cumplan con los acuerdos establecidos hace meses atrás para evitar que esta situación se vuelva a repetir en el municipio.

Las torrenciales lluvias anegaron distintas zonas del Municipio paceño de Tipuani.

“Hacemos un llamado a nivel nacional, a todas las instancias por ayuda; el municipio de Tipuani los necesita a todos”, enfatizó la concejal ante la urgencia de vituallas y carpas. El panorama es devastador para una región que ya ha sufrido inundaciones constantes durante el año y que hoy clama por una solución estructural definitiva.

