Torrencial lluvia inunda calles y viviendas en Camiri: temen desborde del río

Una intensa lluvia registrada en las últimas horas afectó al municipio de Camiri, en el departamento de Santa Cruz, provocando inundaciones en varias zonas y generando preocupación entre los vecinos ante el riesgo de un posible desborde del río que se encuentra cercano al área urbana.

En imágenes enviadas por los propios habitantes se puede evidenciar que varias calles quedaron totalmente inundadas, dificultando la circulación vehicular y peatonal, además de causar anegamientos en viviendas y comercios. Los vecinos señalaron que el nivel del agua subió rápidamente, lo que encendió la alarma en la población.

Ante esta situación, los pobladores expresaron su temor por el incremento del caudal del río cercano, ya que un eventual desborde podría agravar los daños y poner en riesgo a las familias que viven en zonas bajas.

Mira la programación en Red Uno Play