¿Cuál es la cotización del dólar paralelo en Bolivia este 25 de diciembre de 2025, feriado de Navidad?

Según datos de este jueves 25 de diciembre de 2025, el dólar estadounidense en el mercado paralelo en Bolivia registra una cotización a la venta de 9.43 bolivianos y una cotización a la compra de 9.46 BOB, según el sitio especializado dolarboliviahoy.com.

Esto representa una ligera variación con respecto al día anterior, cuando el tipo de cambio paralelo se situó en 9.44 BOB a la venta y 9.48 BOB a la compra.

A pesar de los ajustes recientes, el precio del dólar en el mercado informal permanece estable en comparación con los picos registrados meses atrás. En mayo, la cotización paralela alcanzó cifras inusuales de hasta 20 bolivianos por dólar, según registros del mismo portal.

Por otro lado, el sitio bolivianblue.net, que actualiza los valores del llamado “dólar blue boliviano” cada 15 minutos, informó que este 25 de diciembre la divisa se cotiza a 9.43 BOB para la venta y 9.47 BOB para la compra, con una leve oscilación respecto a días anteriores.

