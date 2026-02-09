TEMAS DE HOY:
¡Cuidado! Jugar con agua en Carnaval puede costarte Bs 2.000 en Cochabamba

La Alcaldía advirtió que durante las fiestas está prohibido desperdiciar agua potable. Los controles serán estrictos y las multas alcanzan hasta los Bs 2.000.

Silvia Sanchez

09/02/2026 11:39

Jugar con agua en Carnaval puede costarte Bs 2.000 en Cochabamba, Imagen referencial archivo.
Cochabamba, Bolivia

Con la llegada del Carnaval, la Alcaldía de Cochabamba lanzó una advertencia clara: jugar con agua puede salir muy caro.

Durante las celebraciones, está prohibido el uso de agua potable con fines recreativos, y quienes incumplan la norma podrían recibir multas de hasta Bs 2.000, según informó el director de Prensa del municipio, Juan José Ayaviri.

La sanción se aplicará de acuerdo con la cantidad y la forma en que se desperdicie el recurso hídrico. Además, los controles estarán a cargo de la Intendencia Municipal, en coordinación con la Policía y otras instituciones.

“No solo está prohibido jugar con agua, también existe una sanción económica”, remarcó la autoridad.

Una medida por el cuidado del agua

Las disposiciones están respaldadas por la Ley Municipal 186/2017, que prohíbe el uso de agua potable en actividades de diversión como:

  • El Corso de Corsos

  • El Corso Infantil

  • Fiestas carnavaleras

  • Reuniones y juegos con agua

Ayaviri subrayó que estas medidas responden a la crítica situación hídrica que atraviesa el país y el mundo, por lo que pidió conciencia y responsabilidad ciudadana.

Prohibido usar plumas y pieles

La Alcaldía también recordó que está prohibido utilizar pieles y plumas de animales en peligro de extinción en trajes y disfraces del Carnaval.

En estos casos, las multas pueden llegar hasta los Bs 5.000 e incluso derivar en procesos penales contra los infractores.

Carnaval con conciencia

Las autoridades invitan a la población a celebrar con alegría, pero sin dañar el medio ambiente ni poner en riesgo los recursos naturales.

“Se puede festejar sin desperdiciar”, es el mensaje central de esta campaña.

 

