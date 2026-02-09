Creatividad alteña: así nació el impresionante cholet inspirado en Spider-Man

La ciudad de El Alto vuelve a posicionarse como referente de innovación arquitectónica con la inauguración de un nuevo cholet temático, ubicado en la zona de Tilata, inspirado en el icónico superhéroe de Marvel, Spider-Man.

La edificación destaca por una escultura gigante del Hombre Araña instalada en la parte superior del inmueble, además de una fachada colorida con detalles dorados y marcos de ventanas que simulan telarañas. El diseño fusiona elementos del cómic con el característico estilo de la arquitectura neoandina.

El proceso de creación

Videos difundidos en redes sociales por el escultor Ramiro Sirpa muestran el minucioso proceso de diseño, modelado y construcción de la figura monumental.

En las grabaciones se observa el trabajo artesanal, la estructura interna y los acabados que permitieron dar forma a la imponente escultura, que hoy se ha convertido en uno de los principales atractivos del edificio.

Inauguración con tradición y fiesta

La entrega oficial del inmueble estuvo acompañada de una celebración que incluyó música en vivo, la tradicional ch’alla andina y una fiesta popular que se extendió hasta altas horas de la noche.

Los videos del evento se viralizaron rápidamente, generando miles de reacciones y comentarios positivos por parte de usuarios que destacaron la creatividad y el orgullo cultural reflejado en la obra.

El Alto, capital de la arquitectura creativa

Este nuevo cholet se suma a otros edificios temáticos existentes en la ciudad, consolidando a El Alto como un espacio donde convergen identidad, modernidad y expresión artística urbana.

La arquitectura neoandina continúa evolucionando, incorporando referentes globales sin perder sus raíces culturales, convirtiéndose en una forma única de expresión boliviana.

