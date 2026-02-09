El show de Bad Bunny en el Super Bowl desata una ola de memes en redes sociales

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl se convirtió en uno de los momentos más comentados del año, no solo por su despliegue musical, sino también por la inmediata reacción en redes sociales.

La presentación comenzó con “Tití me preguntó”, tema que puso de pie a miles de asistentes en el Levi’s Stadium de Santa Clara. Desde los primeros segundos, el artista puertorriqueño marcó el ritmo del show con una puesta en escena dinámica, coreografías masivas y efectos visuales que acompañaron un recorrido por varios de sus éxitos.

Minutos después del inicio del espectáculo, capturas de pantalla, gestos, pasos de baile y momentos específicos del show comenzaron a circular en plataformas como X, Instagram, Facebook y TikTok.

Los memes se multiplicaron rápidamente y mantuvieron el nombre de Bad Bunny entre las principales tendencias, consolidando al espectáculo como uno de los más comentados tanto por fanáticos como por usuarios ajenos al evento deportivo.

Uno de los memes que dejó el espectáculo de Bad Bunny. Foto: RR.SS.

Uno de los memes que dejó el espectáculo de Bad Bunny. Foto: RR.SS.

Uno de los memes que dejó el espectáculo de Bad Bunny. Foto: RR.SS.

Uno de los memes que dejó el espectáculo de Bad Bunny. Foto: RR.SS.

Más allá del componente musical, el cantante utilizó el escenario para transmitir un mensaje de unidad e identidad latina, destacando la diversidad cultural del continente en uno de los eventos deportivos más vistos a nivel mundial.

La aparición de invitados como Lady Gaga y Ricky Martin elevó aún más la expectativa y amplificó la conversación digital en torno al espectáculo.

En los días previos, el expresidente estadounidense Donald Trump había expresado públicamente su rechazo a la presentación, lo que incrementó la atención mediática. Sin embargo, tras el show, en redes sociales predominó la aprobación del público, que valoró la energía, la propuesta escénica y el mensaje cultural del artista.

Mira la programación en Red Uno Play