“Somos un gran continente”: Rodrigo Paz resalta la identidad latina en el show de Bad Bunny en el Super Bowl

El presidente Rodrigo Paz destacó la presentación del artista puertorriqueño Bad Bunny durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, uno de los eventos televisivos con mayor audiencia a nivel mundial, y resaltó el mensaje de identidad latina que marcó el show.

A través de sus redes sociales, la autoridad publicó: “¡Somos un gran continente! Vienen tiempos mejores o como dice Benito: ‘Mañana será bonito’”, en referencia al cantante y al mensaje optimista que acompañó su actuación.

El espectáculo se realizó en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y estuvo encabezado por Bad Bunny, quien transformó el descanso del partido en una puesta en escena con símbolos culturales y referencias a Puerto Rico y a la diversidad latina en Estados Unidos.

Durante su presentación, el artista abrió con el tema “Tití me preguntó” e interpretó varios de sus éxitos, combinando música, baile y mensajes sociales en un show que fue interpretado por distintos sectores como un homenaje a la cultura latina y a su presencia en escenarios globales.

Asimismo, Bad Bunny mencionó a Bolivia y a otros países de América Latina durante el espectáculo, un gesto que fue destacado por seguidores del artista en redes sociales.

La puesta en escena se caracterizó por una estética inspirada en el Caribe y por mensajes de unidad e identidad, lo que generó repercusión internacional y diversas reacciones, tanto favorables como críticas.

La publicación del presidente Paz se suma a las múltiples reacciones que dejó el show, que para muchos representó un momento de visibilidad de la música y la cultura latina en un evento históricamente dominado por artistas anglosajones.

