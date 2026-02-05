TEMAS DE HOY:
Economía

Rodrigo Paz resalta resultados económicos alcanzados en sus primeros 90 días de gestión

El presidente asegura que la eliminación de la subvención a los combustibles fue la llave para ordenar las cuentas fiscales. Destaca que el riesgo país cayó de 2.000 a 600 puntos en solo tres meses, abriendo la puerta a nuevas inversiones.

Miguel Ángel Roca Villamontes

05/02/2026 12:03

Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Foto Rodrigo Paz

El presidente Rodrigo Paz aseguró que en sus primeros 90 días de gestión su Gobierno logró resultados económicos ‘históricos’, entre ellos un superávit de $us 2.300 millones y una reducción del riesgo país de 2.000 a 600 puntos, según publicó en su cuenta oficial en la red social X.

De acuerdo con el mandatario, estos resultados fueron posibles tras la eliminación de la subvención a los hidrocarburos, medida que permitió ordenar la economía y recuperar la confianza internacional en el país.

El mundo ve que el boliviano vive y trabaja con capital; por ello, nuestro programa de gobierno se llama ‘Capitalismo para todos’”, señaló Paz en su publicación.

 

El presidente también afirmó que su gestión apunta a mejorar la salud y la educación, sectores que, según indicó, forman parte de la ruta para ‘transformar la Patria’.

 

