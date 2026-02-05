Rodrigo Paz resalta resultados económicos alcanzados en sus primeros 90 días de gestión

El presidente asegura que la eliminación de la subvención a los combustibles fue la llave para ordenar las cuentas fiscales. Destaca que el riesgo país cayó de 2.000 a 600 puntos en solo tres meses, abriendo la puerta a nuevas inversiones.
05/02/2026 12:03
Escuchar esta nota
El presidente Rodrigo Paz aseguró que en sus primeros 90 días de gestión su Gobierno logró resultados económicos ‘históricos’, entre ellos un superávit de $us 2.300 millones y una reducción del riesgo país de 2.000 a 600 puntos, según publicó en su cuenta oficial en la red social X.
De acuerdo con el mandatario, estos resultados fueron posibles tras la eliminación de la subvención a los hidrocarburos, medida que permitió ordenar la economía y recuperar la confianza internacional en el país.
“El mundo ve que el boliviano vive y trabaja con capital; por ello, nuestro programa de gobierno se llama ‘Capitalismo para todos’”, señaló Paz en su publicación.
El presidente también afirmó que su gestión apunta a mejorar la salud y la educación, sectores que, según indicó, forman parte de la ruta para ‘transformar la Patria’.
