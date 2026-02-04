Gobierno anuncia acciones para mejorar la calidad de los combustibles

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, aseguró este miércoles que la mayor rotación de los combustibles almacenados en los tanques permitirá que los problemas relacionados con la calidad de la gasolina disminuyan en el corto plazo, y reiteró que el Gobierno mantiene abiertas las puertas al diálogo con los sectores afectados.

Medinaceli señaló que, antes de asumir nuevas medidas, es necesario identificar las causas que originaron el problema con la calidad de los combustibles, así como a las personas involucradas.

“Primero hay que identificar las razones y a las personas que están involucradas en esto; luego seguimos los siguientes pasos, que son concluir los estudios y, a partir de ahí, hacer un corte de lo que pasó en 2025. La mayor rotación de combustible hará que este problema vaya disminuyendo a corto plazo”, declaró el ministro.

En medio de denuncias de daños en los motores de los vehículos y motocicletas, y un día después de que el Gobierno admitiera deficiencias en la calidad de la gasolina distribuida, surgieron las primeras protestas callejeras de diferentes sectores.

En Oruro se registró una protesta en las puertas de las oficinas de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En La Paz, la protesta se registró en inmediaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), donde exigieron resarcimiento por los vehículos afectados.

En Santa Cruz, un centenar de mototaxistas del norte integrado iniciaron un bloqueo indefinido de carreteras, protestando por los daños ocasionados por la calidad de la gasolina, en tanto cívicos cruceños exigieron al Gobierno un programa de resarcimiento para los afectados.

Mira la programación en Red Uno Play