Ciencia y tecnología

¡Atención Bolivia! Este 28 de febrero será el segundo simulacro del apagón analógico

De acuerdo con información de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), el proceso de transición se desarrollará en tres fases entre 2026 y 2030, hasta alcanzar una cobertura digital del 100% en todo el país.

Silvia Sanchez

04/02/2026 15:10

Este 28 de febrero será el segundo simulacro del apagón analógico. Imagen referencial Ministerio de Obras Públicas.
Bolivia

¡Atención! Este 28 de febrero se realizará el segundo simulacro del apagón analógico

Bolivia continúa avanzando hacia la Televisión Digital Abierta (TDA) y este 28 de febrero de 2026 se llevará a cabo el segundo simulacro del apagón analógico, con el objetivo de preparar a la población para el cambio tecnológico.

De acuerdo con información de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), el proceso de transición se desarrollará en tres fases entre 2026 y 2030, hasta alcanzar una cobertura digital del 100% en todo el país.

Tres fases del apagón analógico

Según la ATT, el apagón analógico se implementará de manera gradual:

🔹 Primera fase (mayo de 2026):
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

🔹 Segunda fase (mayo de 2028):
Cobija, Montero, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Trinidad, Valle Alto y ciudades con más de 40.000 habitantes.

🔹 Tercera fase (mayo de 2030):
Resto del territorio nacional.

¿Qué es el apagón analógico?

El apagón analógico consiste en el cese definitivo de las transmisiones de televisión en señal tradicional, dando paso a la señal digital.

Este cambio permitirá:

  • Mejor calidad de imagen y sonido
  • Más canales disponibles
  • Menos interferencias
  • Uso eficiente del espectro radioeléctrico

Simulacros programados

Como parte del proceso, la ATT realizará pruebas técnicas para evaluar el sistema:

Segundo simulacro:
28 de febrero de 2026, con una duración de cuatro horas.

Tercer simulacro:
30 de abril de 2026, durante seis horas.

Recomendación

Las autoridades recomiendan a la población informarse con anticipación y verificar si sus televisores cuentan con sintonizador digital o requieren un decodificador, para evitar quedarse sin señal en el futuro.

