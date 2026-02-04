¡Atención Bolivia! Este 28 de febrero será el segundo simulacro del apagón analógico

De acuerdo con información de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), el proceso de transición se desarrollará en tres fases entre 2026 y 2030, hasta alcanzar una cobertura digital del 100% en todo el país.
04/02/2026 15:10
Escuchar esta nota
¡Atención! Este 28 de febrero se realizará el segundo simulacro del apagón analógico
Bolivia continúa avanzando hacia la Televisión Digital Abierta (TDA) y este 28 de febrero de 2026 se llevará a cabo el segundo simulacro del apagón analógico, con el objetivo de preparar a la población para el cambio tecnológico.
De acuerdo con información de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), el proceso de transición se desarrollará en tres fases entre 2026 y 2030, hasta alcanzar una cobertura digital del 100% en todo el país.
Tres fases del apagón analógico
Según la ATT, el apagón analógico se implementará de manera gradual:
🔹 Primera fase (mayo de 2026):
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
🔹 Segunda fase (mayo de 2028):
Cobija, Montero, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Trinidad, Valle Alto y ciudades con más de 40.000 habitantes.
🔹 Tercera fase (mayo de 2030):
Resto del territorio nacional.
¿Qué es el apagón analógico?
El apagón analógico consiste en el cese definitivo de las transmisiones de televisión en señal tradicional, dando paso a la señal digital.
Este cambio permitirá:
Simulacros programados
Como parte del proceso, la ATT realizará pruebas técnicas para evaluar el sistema:
Segundo simulacro:
28 de febrero de 2026, con una duración de cuatro horas.
Tercer simulacro:
30 de abril de 2026, durante seis horas.
Recomendación
Las autoridades recomiendan a la población informarse con anticipación y verificar si sus televisores cuentan con sintonizador digital o requieren un decodificador, para evitar quedarse sin señal en el futuro.
Mira la programación en Red Uno Play
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00
22:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00
22:00