Cuatro feminicidios en Bolivia en lo que va de 2026: las historias detrás de cada caso

Entre el 1 de enero y el 3 de febrero de 2026, Bolivia registró cuatro feminicidios en distintos departamentos del país, de acuerdo con reportes del Ministerio Público. Los casos se produjeron en Santa Cruz, Cochabamba, El Alto y Oruro.

Cada uno de estos crímenes refleja la persistencia de la violencia contra las mujeres y deja en evidencia la urgencia de reforzar las políticas de prevención y protección.

Santa Cruz

El primer caso se registró el 18 de enero en Puerto Quijarro. Claudia R. C. L., de 47 años, fue asesinada con un disparo en la frente.

Inicialmente, la familia informó que la mujer había fallecido por causas naturales. Sin embargo, trabajadores de una funeraria alertaron a la Policía al detectar una herida de bala durante la preparación del cuerpo.

Tras las investigaciones, fueron aprehendidos el esposo de la víctima, dos de sus hijos y un trabajador del negocio familiar.

Cochabamba

El segundo feminicidio ocurrió el 19 de enero en la zona El Abra. Ingrid Liliana Céspedes Condori, de 30 años, fue asfixiada con una blusa por su pareja, Omar Mauricio Alvis Rodríguez, de 43 años.

La familia denunció su desaparición y el agresor participaba en las búsquedas para simular preocupación. Sin embargo, una hermana de la víctima sospechó de él y descubrió el cuerpo en su habitación.

Posteriormente, se conoció que el acusado estaba vinculado a un caso de desaparición ocurrido en 2009. Omar Alvis fue sentenciado a 30 años de prisión por el feminicidio.

El Alto

El 31 de enero, en la zona El Porvenir, Fabiola N. C., de 27 años, fue asesinada a golpes por su pareja, Rubén A. S. P., de 31.

Según la investigación, la agresión ocurrió tras una discusión por celos luego de asistir a una fiesta. El hombre fue aprehendido y puesto a disposición de la justicia.

Oruro

El cuarto caso se registró el 3 de febrero en la zona sur de Oruro. Una mujer de 47 años fue apuñalada mientras dormía por su esposo, de 54, con quien estaba en proceso de separación.

Tras cometer el crimen, el agresor intentó quitarse la vida, pero sobrevivió. La pareja tenía tres hijos, de 24, 22 y 14 años.

Una de las hijas encontró a su madre sin vida y a su padre herido. El hombre dejó una carta en la que pedía disculpas e intentaba justificar el ataque.

Menos casos, pero una violencia persistente

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, entre el 1 de enero y el 3 de febrero de 2025 se registraron nueve feminicidios, cinco más que en el mismo periodo de 2026.

Si bien la cifra muestra una disminución, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres advierten que la violencia continúa siendo un problema estructural en el país.

Con informaciòn del Fundación Voces Libres.

