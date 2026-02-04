Acribillado en Ivirgarzama: Fiscalía confirma muerte por 26 impactos de bala

La autopsia médico legal confirmó que Rubén L. Q., de 36 años, recibió al menos 26 impactos de bala durante un ataque armado ocurrido el pasado 2 de febrero en la avenida Panamericana de la localidad de Ivirgarzama, en el trópico de Cochabamba.

El Fiscal Departamental, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que el Ministerio Público inició una investigación por el delito de asesinato contra autor o autores, debido a la gravedad del hecho.

Investigación en marcha

Según explicó la autoridad, tras conocerse el crimen se activó de manera inmediata un equipo multidisciplinario para realizar las primeras diligencias.

En el lugar, los investigadores tomaron contacto con transeúntes, quienes inicialmente señalaron no haber visto nada relevante. Sin embargo, una vendedora de un kiosco afirmó haber escuchado varias detonaciones, aunque no salió por temor.

Asimismo, se procedió al levantamiento legal del cuerpo, conforme al protocolo, y a la revisión de las cámaras de seguridad de la zona.

Evidencias encontradas

Por su parte, el fiscal del caso, Juvenal Gómez Vásquez, informó que durante la intervención policial se hallaron:

Seis impactos de bala en una caseta cercana

Dieciséis casquillos en el asfalto

Munición calibre 9 milímetros

Estos elementos serán analizados como parte del proceso investigativo.

Antecedentes de la víctima

De acuerdo con el registro del Ecosistema ROMA, la víctima contaba con tres procesos penales en curso por los presuntos delitos de:

Tenencia y portación ilegal de armas

Legitimación de ganancias ilícitas

Tráfico de sustancias controladas

Las autoridades no descartan que estos antecedentes estén relacionados con el móvil del crimen.

Búsqueda de los responsables

La Fiscalía y la Policía continúan con las investigaciones para identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque.

No se descarta que el hecho esté vinculado a ajustes de cuentas u otras actividades delictivas.

