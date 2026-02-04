La Fiscalía Departamental de Oruro inició una investigación por el presunto delito de feminicidio tras la muerte violenta de una mujer en la zona sud de la ciudad. El principal sospechoso es su pareja, quien actualmente se encuentra hospitalizado bajo custodia policial.

El fiscal departamental, Aldo Morales Alconini, informó que la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida lleva adelante las primeras actuaciones investigativas junto a la Policía y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

“De acuerdo con los primeros elementos colectados, el principal sospechoso es la pareja de la víctima, quien tras el hecho habría intentado quitarse la vida, por lo que fue trasladado de inmediato hasta el Hospital General San Juan de Dios, donde permanece bajo custodia policial”, señaló Morales.

Según los antecedentes preliminares, la víctima tenía 46 años, mientras que el hombre investigado tiene 54. La pareja se encontraba en proceso de divorcio, aunque aún compartían el mismo domicilio, con habitaciones separadas.

El fiscal explicó las circunstancias iniciales del hecho:

“El esposo presuntamente, según los antecedentes, habría aprovechado en horas de la madrugada que la esposa estaba durmiendo, toda vez que seguían viviendo en el mismo domicilio, pero tenían cuartos separados”.

La autoridad también confirmó que se encontraron cartas póstumas, cuyo contenido será sometido a pericias.

“Estas cartas pedían disculpas a los hijos con referencia a la decisión que habría tomado el padre y se refieren a que quería mucho a su esposa y que no existía una separación. Son aspectos que deben ser verificados con relación a la pericia que se va a realizar”, explicó Morales.

La pareja deja tres hijos de 24, 22 y 14 años. La menor de edad está recibiendo atención de instituciones de apoyo mientras se gestiona su resguardo con familiares. Equipos de psicología y la Dirección de Igualdad de Oportunidades trabajan para brindar contención emocional a la familia.

Morales también hizo un llamado a la prevención y a la denuncia temprana de hechos de violencia:

“La violencia se crea poco a poco, la violencia crece en relación a una familia, una pareja. Puede ser primeramente una discusión verbal, un empujón que va subiendo en su tono de violencia, hasta que se culmina con el feminicidio. Un consejo que siempre se ha dado es que, en cualquier momento que una víctima sea maltratada, inmediatamente haga la denuncia”.

La Fiscalía continúa recolectando pruebas, incluyendo informes policiales y resultados forenses, para esclarecer lo ocurrido y sustentar la imputación formal dentro del proceso.

