Según los antecedentes preliminares, la víctima tenía 46 años, mientras que el hombre investigado tiene 54. La pareja se encontraba en proceso de divorcio, aunque aún compartían el mismo domicilio, con habitaciones separadas.
04/02/2026 9:08
Escuchar esta nota
La Fiscalía Departamental de Oruro inició una investigación por el presunto delito de feminicidio tras la muerte violenta de una mujer en la zona sud de la ciudad. El principal sospechoso es su pareja, quien actualmente se encuentra hospitalizado bajo custodia policial.
El fiscal departamental, Aldo Morales Alconini, informó que la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida lleva adelante las primeras actuaciones investigativas junto a la Policía y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
Según los antecedentes preliminares, la víctima tenía 46 años, mientras que el hombre investigado tiene 54. La pareja se encontraba en proceso de divorcio, aunque aún compartían el mismo domicilio, con habitaciones separadas.
El fiscal explicó las circunstancias iniciales del hecho:
“El esposo presuntamente, según los antecedentes, habría aprovechado en horas de la madrugada que la esposa estaba durmiendo, toda vez que seguían viviendo en el mismo domicilio, pero tenían cuartos separados”.
La autoridad también confirmó que se encontraron cartas póstumas, cuyo contenido será sometido a pericias.
La pareja deja tres hijos de 24, 22 y 14 años. La menor de edad está recibiendo atención de instituciones de apoyo mientras se gestiona su resguardo con familiares. Equipos de psicología y la Dirección de Igualdad de Oportunidades trabajan para brindar contención emocional a la familia.
Morales también hizo un llamado a la prevención y a la denuncia temprana de hechos de violencia:
“La violencia se crea poco a poco, la violencia crece en relación a una familia, una pareja. Puede ser primeramente una discusión verbal, un empujón que va subiendo en su tono de violencia, hasta que se culmina con el feminicidio. Un consejo que siempre se ha dado es que, en cualquier momento que una víctima sea maltratada, inmediatamente haga la denuncia”.
La Fiscalía continúa recolectando pruebas, incluyendo informes policiales y resultados forenses, para esclarecer lo ocurrido y sustentar la imputación formal dentro del proceso.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30