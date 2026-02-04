TEMAS DE HOY:
Caso maletas Accidente El Alto

25ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Velasco inaugura Casa de Campaña y propone nuevo liderazgo para Santa Cruz

El candidato a la gobernación destacó la necesidad de un liderazgo renovado y decisiones estratégicas para el desarrollo del departamento. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

03/02/2026 22:17

Juan Pablo Velasco inaugura Casa de Campaña en el barrio Guaracachi
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, inauguró este martes su nueva casa de campaña en el barrio Guaracachi, en un acto que reunió a simpatizantes y miembros de su equipo de trabajo.

Durante su discurso, Velasco enfatizó la necesidad de un liderazgo renovado, alejado de rivalidades políticas y motivado por la generación de impacto positivo en la sociedad.

"Cosas tan simples pero que no las tenemos. Necesitamos un nuevo liderazgo… Nuestra generación está aquí por la generación de impacto", afirmó.

El candidato también hizo un llamado a la toma de decisiones difíciles, enumerando la carencia de infraestructura clave en el departamento: hospitales especializados, carreteras adecuadas, un hub aeroportuario y la falta de una salida al Atlántico.

Además, cuestionó la baja capacidad de exportación de Santa Cruz, destacando la necesidad de aprovechar el potencial económico de la región.

"¿Cómo puede ser que exportemos un 10% de lo que exporta Paraguay en carne y agroindustria? Somos Santa Cruz, ¡somos una potencia!", manifestó Velasco, recibiendo el apoyo entusiasta de los presentes, quienes corearon: "¡Jugos vamos!".

La inauguración de la casa de campaña en Guaracachi marca el inicio de una etapa activa de contacto con la población y de presentación de sus propuestas para fortalecer el desarrollo económico y social de Santa Cruz.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD