Velasco inaugura Casa de Campaña y propone nuevo liderazgo para Santa Cruz

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, inauguró este martes su nueva casa de campaña en el barrio Guaracachi, en un acto que reunió a simpatizantes y miembros de su equipo de trabajo.

Durante su discurso, Velasco enfatizó la necesidad de un liderazgo renovado, alejado de rivalidades políticas y motivado por la generación de impacto positivo en la sociedad.

"Cosas tan simples pero que no las tenemos. Necesitamos un nuevo liderazgo… Nuestra generación está aquí por la generación de impacto", afirmó.

El candidato también hizo un llamado a la toma de decisiones difíciles, enumerando la carencia de infraestructura clave en el departamento: hospitales especializados, carreteras adecuadas, un hub aeroportuario y la falta de una salida al Atlántico.

Además, cuestionó la baja capacidad de exportación de Santa Cruz, destacando la necesidad de aprovechar el potencial económico de la región.

"¿Cómo puede ser que exportemos un 10% de lo que exporta Paraguay en carne y agroindustria? Somos Santa Cruz, ¡somos una potencia!", manifestó Velasco, recibiendo el apoyo entusiasta de los presentes, quienes corearon: "¡Jugos vamos!".

La inauguración de la casa de campaña en Guaracachi marca el inicio de una etapa activa de contacto con la población y de presentación de sus propuestas para fortalecer el desarrollo económico y social de Santa Cruz.

