El Alto: Capturan a presunto autor de atropello fatal

En esta jornada de martes, una mujer fue atropellada por un camión de alto tonelaje en la avenida Costanera y no recibió el auxilio del conductor que se dio a la fuga; así lo informó el mayor de bomberos Marcelo Yankovic.

Según un nuevo reporte de la policía, el conductor fue detenido, luego de haber sido interceptado cuadras más adelante cuando intentaba huir del lugar. El conductor fue puesto ante la justicia por el delito de atropello de peatón con muerte de persona.

El reporte indicó que al conductor se le realizó una prueba de alcoholemia, la cual dio negativa.

La mujer aún no fue identificada, y su cuerpo se encuentra en el Centro de Salud Sagrados Corazones de la zona del Kenko.

La policía recomienda respetar los límites de velocidad principalmente en zonas pobladas para poder evitar accidentes de tránsito que se volvieron reincidentes en esta urbe.

