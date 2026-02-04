Caso 'maletas': Cinco exfuncionarios de Aduana frente a la justicia este miércoles

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción iniciará este miércoles 4 de febrero la toma de declaraciones a cinco exfuncionarios de la Aduana Nacional. Los investigados deberán comparecer ante el Ministerio Público para responder por el presunto delito de incumplimiento de deberes en el polémico ‘Caso maletas’.

Joadel Bravo, abogado de uno de los procesados, confirmó que su defendido se presentará voluntariamente para demostrar su inocencia en el proceso.

La defensa asegura contar con facturas de compra que certifican que el funcionario no se encontraba en el aeropuerto al momento del arribo del equipaje.

El jurista enfatizó que los exfuncionarios cumplieron estrictamente con la normativa vigente al elevar los informes técnicos a sus superiores inmediatos. Según esta versión, la responsabilidad de notificar a la Regional Santa Cruz y a las instancias nacionales recaía exclusivamente en la alta jerarquía.

El Ministerio Público busca determinar si hubo una omisión deliberada en los controles que permitieron el tránsito de las maletas sin la debida fiscalización. Se espera que tras estas comparecencias se defina la situación jurídica de los cinco implicados.

