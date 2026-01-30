Cristian Sánchez: “Ni la cáscara de las maletas va a aparecer; las divisas ya fueron entregadas a sus dueños”

En un análisis lapidario sobre el caso de las maletas provenientes de Estados Unidos, el abogado penalista Cristian Sánchez advirtió en Que No Me Pierda que la sociedad boliviana jamás conocerá la "verdad histórica" de los hechos. Según Sánchez, el tiempo transcurrido desde diciembre ha permitido que el material contrabandeado desaparezca por completo del radar de la justicia.

Para el experto, el uso de un vuelo chárter de $us 180.000 para solo dos personas —la exdiputada Laura Rojas y el uruguayo Gabriel Giuliano— solo tiene una explicación lógica: el transporte masivo de divisas estadounidenses.

Un botín fraccionado y rastro borrado

Sánchez asegura que la investigación ha avanzado de forma tan sesgada y tardía que buscar las pruebas físicas del delito es hoy una tarea inútil. El jurista sostiene que el dinero ya cumplió su ciclo de distribución dentro del territorio nacional.

"Seguramente hay dueños de las divisas. Ahora, en este momento, esas divisas que eventualmente han ingresado al país, ya han sido fraccionadas, ya han sido entregadas a sus dueños y ni siquiera, insisto, la cáscara de las maletas va a aparecer", aseveró Sánchez de forma contundente.

Además, criticó la falta de transparencia en la información manejada por el Gobierno, sugiriendo que las autoridades conocían los eventos casi en tiempo real gracias a reportes de inteligencia extranjera: "Pienso yo que la realidad de la información ya ha sido conocida... pero esa información no se transmite de forma transparente a la población".

En cuanto a la participación de Gabriel Giuliano Leoni, el abogado descartó que se tratara de un simple acompañante de la exlegisladora. Según su análisis, el ciudadano uruguayo-estadounidense cumplía un rol operativo fundamental en la logística criminal.

"Este señor, por supuesto, pienso yo que ha sido parte de la estructura de seguridad para permitir que el contrabando llegue a Bolivia y finalmente sea entregada a las personas que han provocado que el contrabando se fraccione y llegue a sus propietarios".

Sánchez enfatizó que el hecho de que Giuliano entrara en un avión privado y saliera del país por vía terrestre hacia Paraguay es una "incongruencia absoluta" que delata una actividad delictiva coludida con funcionarios.

Justicia y "autores invisibles"

Pese a que el caso ya registra cinco detenidos —incluyendo al representante legal de la empresa EBOSE y un socio del juez Hébert Zeballos—, el penalista advirtió que el sistema está diseñado para que los verdaderos cerebros de la operación nunca sean identificados.

"Los dueños del dinero, los dueños del negocio nunca van a aparecer, nunca se van a exponer, nunca van a participar materialmente de los eventos, simplemente los dirigen", explicó el jurista.

Finalmente, Sánchez expresó su desconfianza en la capacidad institucional del país para resolver el caso, señalando que la falta de voluntad y la corrupción en el Órgano Judicial y el Ministerio Público garantizan que los responsables de mayor rango queden impunes: "La población misma nunca va a saber qué ha ocurrido finalmente con las maletas... y quiénes son los dueños o promotores".

