Ley Cazzu”: el proyecto que busca romper el poder de los padres que abandonan

El debate por los derechos de la infancia llegó con fuerza al Congreso del estado de Michoacán, en México, a partir de una iniciativa que ya genera ruido dentro y fuera del país: la llamada “Ley Cazzu”.

El proyecto apunta a resolver una situación tan común como frustrante: padres ausentes que, aun sin cumplir sus obligaciones, pueden bloquear trámites clave en la vida de sus hijos, como viajes o documentos oficiales.

La propuesta tomó impulso tras la exposición pública del conflicto entre la cantante argentina Cazzu y el músico mexicano Christian Nodal, quienes enfrentaron diferencias relacionadas con la custodia y los permisos de traslado de su hija.

Qué plantea la “Ley Cazzu”

La iniciativa fue presentada por la diputada Sandra Arreola Ruiz, integrante del Partido Verde Ecologista de México, ante el Congreso de Michoacán.

El proyecto propone modificar el Artículo 4 de la Constitución mexicana para garantizar que el interés superior de niñas, niños y adolescentes esté por encima de los conflictos entre adultos.

Actualmente, la ley exige la autorización de ambos padres para que un menor pueda salir del país o tramitar documentos. Cuando uno se niega, el proceso puede escalar a instancias judiciales que tardan meses —o incluso años— en resolverse.

Facilitar trámites en casos de abandono

La “Ley Cazzu” plantea que el padre o madre con custodia principal pueda gestionar permisos de viaje, tanto nacionales como internacionales, sin el consentimiento del otro progenitor, siempre que se comprueben situaciones como:

Abandono

Falta de convivencia

Incumplimiento de la pensión alimenticia

El objetivo es claro: evitar que niñas y niños pierdan oportunidades educativas, deportivas o familiares por conflictos que no les pertenecen.

Además, la iniciativa busca simplificar los procesos judiciales para que las soluciones lleguen a tiempo, no cuando ya es demasiado tarde.

El caso que encendió la discusión

El nombre de la propuesta no es casual. Hace referencia a Cazzu, quien visibilizó públicamente las dificultades legales que enfrentó al intentar viajar con su hija.

Su testimonio encendió un debate masivo en redes sociales y medios, poniendo sobre la mesa una realidad que afecta a millones de familias.

Según datos citados en el proyecto, en México hay más de 11 millones de madres solteras y tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia.

Apoyo social y eco internacional

Diversas organizaciones civiles y colectivos feministas respaldaron la iniciativa, destacando la necesidad de contar con herramientas legales ágiles que protejan a la infancia.

El impacto incluso cruzó fronteras. En Argentina, una campaña en Change.org reúne miles de firmas bajo el lema “Libertad con nuestros hijos”, impulsando una normativa similar.

En distintas entrevistas, Cazzu expresó sorpresa por la magnitud del debate, aunque dejó en claro su intención desde el inicio: visibilizar una problemática que atraviesa a miles de familias.

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