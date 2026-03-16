“Quiero protegerla”: Nodal habla de la demanda contra Cazzu por su hija

El cantante Christian Nodal rompió el silencio sobre la demanda legal que interpuso contra su expareja, la artista argentina Cazzu, relacionada con la exposición pública de su hija Inti.

El intérprete habló del tema tras su presentación en el Palenque de Texcoco, en Texcoco, donde se detuvo a conversar con la prensa sobre los recientes conflictos legales y personales que han generado gran atención en redes sociales.

La presentación en Texcoco

Durante el show realizado el 14 de marzo, Nodal interpretó varios de sus éxitos ante cientos de seguidores. Sin embargo, al finalizar el concierto, el artista fue abordado por periodistas que le preguntaron directamente sobre la situación legal con su expareja.

Fue entonces cuando el cantante decidió aclarar públicamente el motivo de la demanda.

El motivo de la demanda

Según explicó el artista, la acción legal tiene como principal objetivo proteger la privacidad de su hija y evitar que sea expuesta en redes sociales mientras aún es menor de edad.

Nodal señaló que su deseo es que, cuando Inti sea mayor, tenga la libertad de decidir por sí misma cómo quiere manejar su vida pública.

“Cuando tenga la edad suficiente, podrá decidir lo que quiera hacer y tendrá todo mi apoyo”, expresó el cantante.

La condición que pide el cantante

El intérprete enfatizó que su única solicitud en este momento es reducir la exposición de la menor en plataformas digitales, algo que —según aseguró— ya se estaría tomando en cuenta.

En ese sentido, explicó que el proceso legal en curso busca establecer límites claros para proteger el bienestar y la privacidad de su hija.

Un mensaje de apoyo para su hija

A pesar de la polémica mediática que rodea el caso, Nodal reiteró que su prioridad es el bienestar de Inti.

El cantante aseguró que, independientemente de los conflictos actuales, su apoyo hacia su hija será incondicional, especialmente cuando llegue a una edad en la que pueda tomar sus propias decisiones.

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