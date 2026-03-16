Una escena cargada de dolor y desesperación se vivió este domingo en Villa Montes, en el departamento de Tarija, cuando familiares de una mujer fallecida decidieron trasladar su ataúd hasta la carceleta de la ciudad para que su hijo, detenido desde hace dos años, pudiera darle el último adiós.

Según relataron los familiares, anteriormente habían solicitado permiso para que el joven salga temporalmente del recinto penitenciario y pueda despedirse de su madre, quien se encontraba delicada de salud. Sin embargo, el pedido fue rechazado bajo el argumento de que debía cumplirse un procedimiento legal para autorizar este tipo de salidas.

Ante la negativa y tras el fallecimiento de la mujer, la familia tomó una decisión desesperada: llevar el féretro hasta la carceleta para que el joven pudiera verla por última vez.

“Ella se fue con esa pena, de no poder ver a su hijo y despedirse de él”, expresó una familiar entre lágrimas.

El joven permanece recluido desde hace aproximadamente dos años. Sus familiares aseguran que es inocente, aunque no se conoce públicamente el delito por el cual se encuentra detenido.

¿Qué dice la ley en Bolivia?

En Bolivia, los permisos para salidas temporales o extraordinarias de personas privadas de libertad pueden ser autorizados por razones humanitarias, como el fallecimiento o enfermedad grave de familiares cercanos.

Estas salidas están reguladas por el sistema penitenciario y generalmente requieren:

Sentencia firme: suelen aplicarse a personas ya condenadas y no a detenidos preventivos.

Buena conducta: el interno debe demostrar comportamiento adecuado dentro del centro penitenciario.

Tiempo de condena cumplido: al menos una cuarta parte o dos quintas partes de la pena, dependiendo del tipo de permiso.

Entre los casos en los que se puede solicitar una salida temporal se encuentran:

Motivos humanitarios: muerte o enfermedad grave de padres, hijos, cónyuge o hermanos.

Situaciones administrativas o laborales: trámites personales o gestiones de trabajo.

Procesos de resocialización: convivencia familiar o preparación para la vida en libertad.

Las autorizaciones son evaluadas y otorgadas por un juez de ejecución penal tras revisar los informes correspondientes.

Mientras tanto, la imagen del ataúd frente a la cárcel quedó grabada en la memoria de muchos vecinos de Villa Montes, como símbolo de un dolor que ni siquiera los muros de una prisión pudieron contener.

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