Tres heridos tras choque entre micro, trufi y camión en la doble vía a La Guardia

Un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 13 de la doble vía a La Guardia, Santa Cruz, dejó al menos tres personas heridas y cuantiosos daños materiales en los vehículos involucrados.

El hecho ocurrió cuando un micro que presta el servicio de transporte público hacia el municipio de El Torno impactó contra la parte trasera de un camión de alto tonelaje y un trufi que circulaban por el sector.

Accidente en la doble vía a La Guardia deja tres heridos. FOTO: Magaly Benquique, periodista Red Uno.

De acuerdo con reportes preliminares y el relato de testigos, momentos antes del accidente un árbol cayó sobre la carretera metros más adelante, lo que obligó a algunos vehículos a realizar maniobras para cambiar de dirección.

“El minibús venía de dar la vuelta por el árbol que cayó y en ese ínterin de dar la vuelta para buscar el retorno es ahí donde impactó contra el micro. El micro llegó primero a chocar contra el trufi y luego con el camión de alto tonelaje”, relató un testigo del hecho.

Tras la colisión, tres personas resultaron heridas: dos pasajeros que se encontraban en el micro y el conductor del trufi. Los afectados fueron evacuados a centros médicos para recibir atención.

Personal de Tránsito se trasladó hasta el lugar para iniciar las investigaciones y determinar las causas exactas del accidente y establecer responsabilidades.

Los vehículos involucrados fueron trasladados a dependencias de Tránsito, mientras que en el lugar se evidenció graves daños materiales principalmente en el micro y el trufi.

Accidente en la doble vía a La Guardia deja tres heridos. FOTO: Magaly Benquique, periodista Red Uno.

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un informe oficial con mayores detalles sobre lo ocurrido.