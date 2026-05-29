Intensifican operativos para capturar a extranjero acusado del asesinato de un futbolista en Los Negros

La Policía y la Fiscalía intensificaron la búsqueda de un ciudadano venezolano acusado de quitarle la vida a un joven futbolista en la localidad de Los Negros, ubicada en los Valles cruceños.

El principal sospechoso fue identificado como Franz Quiroz Campos, de 35 años y de nacionalidad venezolana, quien actualmente se encuentra prófugo. El Ministerio Público abrió una investigación por el delito de asesinato y emitió una orden de aprehensión en su contra.

El hecho ocurrió la madrugada del pasado jueves, cuando la víctima, Ronaldinho Rojas Choque, de 27 años, salía de compartir en una fiesta por el Día de la Madre. Según el reporte preliminar, el joven recibió un impacto de bala en el tórax durante un ataque armado.

Efectivos policiales del comando provincial de Florida, junto a personal del DACI, se desplazaron hasta la zona para esclarecer el crimen. Asimismo, la Fiscalía intervino en el lugar del hecho y realizó el análisis de cámaras de vigilancia con el objetivo de identificar la ruta de escape del acusado.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares y amigos velan los restos del joven deportista y exigen justicia. Se prevé que el cuerpo sea trasladado al cementerio municipal de Los Negros para su sepultura.

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