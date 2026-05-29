Velan a joven deportista asesinado en Los Negros; familia exige justicia.

En medio de profundo dolor y consternación, los restos de Ronaldiño Rojas, de 27 años, son velados en el Coliseo Municipal del Distrito Los Negros, donde familiares, amigos y vecinos se reúnen para darle el último adiós y exigir justicia por su asesinato.

El joven deportista fue víctima de un ataque armado la madrugada de este jueves, cuando compartía en una fiesta por el Día de la Madre. De acuerdo con el informe preliminar del Ministerio Público, recibió cerca de cinco impactos de bala, lo que provocó su muerte en el lugar.

Según el reporte policial, el crimen es investigado bajo la tipificación de asesinato. El principal sospechoso sería un ciudadano de nacionalidad venezolana, quien se encuentra prófugo. Tras el hecho, unidades de inteligencia realizaron operativos y allanamientos, aunque hasta el momento no se ha logrado su captura.

Las autoridades también analizan imágenes de cámaras de vigilancia con el objetivo de reconstruir la ruta de escape del presunto autor y esclarecer las circunstancias del hecho.

El entierro de Rojas está previsto para realizarse en el transcurso de la jornada en el cementerio más cercano, donde será despedido por su entorno más cercano.

Mientras avanza la investigación, la comunidad de Los Negros permanece consternada y acompaña a la familia en este difícil momento, en demanda de justicia por la muerte del joven deportista.

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